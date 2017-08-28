В День шахтера в Воркуте прошли не только праздничные мероприятия, но и масштабные энергетические испытания

В минувшее воскресенье, 27 августа, ООО "Воркутинские ТЭЦ" впервые провели натурные испытания по развороту "с нуля" генерирующего оборудования обеих теплоэлектроцентралей. Мероприятие проводилось совместно с Воркутинскими электрическими сетями и Коми региональным диспетчерским управлением в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Ход испытаний контролировали директор Коми филиала "Т Плюс" Олег Грошев и генеральный директор Филиала АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада" Сергей Шишкин.

Воркутинским теплоэнергетикам требовалось решить сразу несколько задач. Во-первых, подтвердить, что ТЭЦ-1 в случае полного обесточивания может ввести в работу свои котлы и турбины от автономных дизельных генераторов. Напомним, резервные источники электроэнергии суммарной мощностью 3,5 МВт были приобретены и установлены на ТЭЦ-1 в начале года в рамках реализации поручений Министерства энергетики РФ, а также Соглашения о сотрудничестве между "Т Плюс" и Правительством Республики Коми.

Во-вторых, нужно было убедиться, что ТЭЦ-2, "сев на ноль", может возобновить работу от ТЭЦ-1. В-третьих, определить фактическое время, необходимое для разворота генерирующего оборудования каждой ТЭЦ в условиях блэкаута. И, наконец, отработать взаимодействие оперативного персонала обеих станций между собой, с коллегами из Воркутинских электрических сетей, Коми РДУ, другими участниками процесса энергоснабжения.

По плану испытаний произошло отключение от энергосистемы обеих станций. В 10.24 ТЭЦ-1 была полностью обесточена. Персонал включил автоматизированные дизельные электростанции, и уже спустя 20 минут от них были запущены насосы, дымососы и вентиляторы. Спустя 40 минут вступил в работу первый котлоагрегат. Час с небольшим понадобился, чтобы запустить две турбины, которые взяли на себя нагрузки дизельных электростанций. Их мощности достаточно, чтобы гарантированно обеспечить не только собственные нужды станции, но и включение в работу ТЭЦ-2.

В 14.50 стартовал запуск ТЭЦ-2 от ТЭЦ-1 по специально организованной схеме подачи напряжения. Для синхронизации обоих объектов с единой энергетической системой понадобилось еще немногим больше двух часов.

По результатам испытаний выяснилось расчетное время, необходимое для того, чтобы восстановить "с нуля" работу обеих ТЭЦ и энергоснабжение объектов жизнеобеспечения Воркуты. Оно составляет 4 часа. С учетом этого показателя все структуры, являющиеся потребителями электрической энергии на территории Воркутинского энергоузла, могут сформировать собственные программы действий на случай полного отключения энергоснабжения.

По словам директора Коми филиала "Т Плюс" Олега Грошева, главная цель испытаний: подтвердить готовность Воркутинских ТЭЦ оперативно возобновить энергоснабжение при чрезвычайной ситуации – успешно достигнута. Кроме того, "рукотворный блэкаут" дал большой материал для анализа работы оборудования, технологических карт и действий персонала. Результатом его изучения станет серия мероприятий, направленных на дальнейшее повышение надежности энергоисточников Воркуты и минимизацию рисков, связанных с энергоснабжением Заполярья.

Напомним, в июне в Воркуте проходили натурные испытания, во время которых от ДЭС было запущено оборудование ТЭЦ-1. В начале августа аналогичное мероприятие успешно состоялось на Интинской ТЭЦ. Подъем "с нуля" обеих станций Воркуты стал самым масштабным и технологически сложным "аккордом" в череде натурных испытаний теплоисточников "Т Плюс", действующих в районах Крайнего Севера, сообщает пресс-служба компании.

***Филиал "Коми" – обособленное подразделение Группы "Т Плюс". Основной вид деятельности – производство и поставка тепловой и электрической энергии. Производственные объекты филиала расположены в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Инте и Воркуте. Установленная электрическая мощность – 690 МВт, установленная тепловая мощность – 2 805,8 Гкал/ч. Протяженность теплосетей – 600,9 км в двухтрубном исчислении.

***ПАО "Т Плюс" (до июня 2015 года — "КЭС Холдинг") — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл. "Т Плюс" обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц.