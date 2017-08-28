В Коми предложено учредить День сельской школы

28 августа 2017 года, 20:12 | Корткеросский
Фото из архива "Комиинформа"

В Коми предложено учредить новую дату - День сельских школ. Предполагается, что она будет отмечаться ежегодно 28 августа.

На республиканском совещании "О роли сельской школы в развитии региона" в селе Сторожевск Корткеросского района глава Коми Сергей Гапликов отметил важную роль учителей на селе. "В сельской школе образование неразрывно связано с воспитанием. Учителя, работающие в них - самоотверженные люди. И я не согласен с тем, что сельская школа неперспективна. Именно она несёт традиции, самобытную культуру и является центром развития родного края", - отметил он.

Член Совета Федерации Валерий Марков в своём выступлении подчеркнул, что Минобрнауки России также понимает роль сельской школы, но отметил, что регионы также должны прилагать усилия к развитию этих образовательных учреждений. "Например, в Карелии есть День малокомплектных школ", - сказал он.

В ответ на его замечание поступило предложение учредить в регионе День сельского учителя. С.Гапликов инициативу поддержал. Теперь ежегодно в Коми 28 августа будет отмечаться эта дата.

Кроме того, Сергей Гапликов предложил мотивировать сельские школы новым способом. "Мы объявим конкурс имени Католикова среди сельских школ, чтобы отметить их заслуги. А чтобы сильнее замотивировать коллективы, победители будут получать грант главы на покупку оборудования".

Глава Коми дал поручение минобразовпния Коми разработать положение конкурса.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: школа, село
  Рубрика: Общество
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