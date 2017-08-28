ОНФ запускает мониторинг доступной среды

В регионах стартовал мониторинг Общероссийского народного фронта "За доступную среду!". Эксперт ОНФ по делам инвалидов Александр Лысенко считает, что проведение мониторинга позволит обеспечить адресный подход к адаптации городской среды для людей с тяжелой инвалидностью, поясняют в пресс-службе организации.

"Мониторинг ОНФ, который предполагается провести до конца сентября в 84 регионах, основан на новом подходе, - пояснил Александр Лысенко. – Он предусматривает проведение опросов и обследование городской среды на конкретных маршрутах следования инвалидов. Опрос людей с тяжёлой инвалидностью (использующих кресла-коляски и незрячих) позволит оценить актуальное общественное мнение о результатах реализации госпрограммы "Доступная среда" и выявить основные барьеры городской среды, которые ограничивают право выбора инвалидами сфер жизнедеятельности, в которые они хотели бы быть включенными".

Как отметил Александр Лысенко, обследование городской среды на основе использования маршруто-ориентированного подхода позволит объективно оценить доступность объектов дорожно-транспортной инфраструктуры и городской среды, которые наиболее часто посещаются инвалидами и имеют для них жизненно важное значение.

Исследование ОНФ поможет проанализировать исполнение поручений президента РФ и деятельность руководителей, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления по исполнению госпрограммы и региональных программ "Доступная среда", а также выработать предложения по повышению эффективности бюджетных расходов на эти цели.

Александр Лысенко подчеркнул, что реализация сформированной по поручению президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина государственной программы РФ "Доступная среда на 2011 - 2020 годы" пока не привела к ощутимым результатам, о чём свидетельствуют рейды и мониторинги активистов ОНФ, а также результаты проверок Счетной палаты, Генпрокуратуры и региональных прокуратур.

В настоящий момент в госпрограмме "Доступная среда" используется объектно-ориентированная модель создания условий доступности. Она оценивает, какая доля приоритетных объектов в основных сферах жизнедеятельности физически доступна для инвалидов и других маломобильных групп населения.

"Однако это не делает среду жизнедеятельности доступной с точки зрения непрерывности и целостности, так как на пути перемещения инвалидов возникают другие барьеры, в связи с чем добраться до этих приоритетных объектов не представляется возможным, - полагает Александр Лысенко, - Именно поэтому у инвалидов, испытывающих потребности в различных видах социальной мобильности, нарушается право выбора необходимых жизненно важных для них маршрутов".