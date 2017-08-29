Сыктывкарские госавтоинспекторы подвели итоги операции "Лесовоз"

29 августа 2017 года, 12:39 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

В столице Коми подвели итоги операции "Лесовоз". Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции Сыктывкара.

В течение недели сыктывкарские автоинспекторы совместно с сотрудниками по исполнению административного законодательства и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сыктывкару проводили рейдовые мероприятия в рамках ОПМ "Лесовоз".

Оно было направлено на пресечение нарушений ПДД РФ водителями транспортных средств, осуществляющих перевозку древесины и лесопродукции.

Всего проверено 289 единиц автотранспорта, перевозящего лесопродукцию, составлено 114 протоколов об административных правонарушениях.

Самые частые нарушения выявленные полицейскими - управление транспортным средством с техническими неисправностями – 34, нарушение правил пользования тахографом, нарушения режима труда и отдыха – 25, нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного ТС – 13, сопутствующие нарушения ПДД водителями, перевозящими лесопродукцию – 36.

В нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней составлено три административных материала, которые находятся в производстве. Работа в этом направлении будет продолжена, отметили в ГИБДД города.

Комиинформ

  Ключевые слова: право, законодательство, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Право
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