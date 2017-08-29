Застройщики должны комплексно подходить к благоустройству территории, прилегающей к возведенным домам. Если территория новых многоквартирных домов прилегает к социальным объектам, а стройка доставляет жителям соседних домов дискомфорт, то бизнес должен обращать на это внимание.

Такой вывод сделала председатель регионального Совета сторонников партии "Единая Россия", зампредседателя Госсовета Коми Валентина Жиделева по итогам проверки качества проведенных работ сыктывкарским застройщиком по улице Старовского.

Как пояснили "Комиинформу" в пресс-службе Коми РО партии "Единая Россия", тему парламентарий подняла еще на прошедшем заседании дискуссионного клуба, посвященном созданию комфортной городской среды.

После этого Валентина Жиделева выехала на место с представителями СМИ, чтобы показать результаты "трудов" одного из крупнейших застройщиков столицы Республики Коми. Представители компании обещали приехать и прокомментировать ситуацию в день рейда, 25 августа, но никого так увидеть не удалось.

Сама территория, которую отремонтировали строители, находится возле детского сада №92 и детского дома №3. По словам депутата, в течение двух лет жители близлежащих домов испытывали дискомфорт из-за стройки, люди ходили по колено в грязи. Поэтому за эти неудобства застройщик давал гарантию, что приведет территорию в должное состояние.

"Как мы видим, строители восстановили часть дорожного полотна. Другая половина осталась со старым асфальтом. Причем доделать проезд к детскому саду оставалось буквально несколько метров. С торца дома №46 асфальт вообще резко обрывается. Неужели нельзя было подойти к процессу комплексно, а не делать "лишь бы как"? Почему партия и республика занимается городской средой, а бизнес игнорирует этот тренд?", - задается вопрос депутат.

Все бы ничего, но излишки асфальта субподрядная организация использовала на асфальтирование газона, куда машины вообще не должны заезжать. Эту информацию Валентине Жиделевой ранее подтвердил по телефону один из работников компании-застройщика.

"Формально все работы сделаны. Единственная проблема, что сделаны они формально. Если компания уважает жителей своего дома и людей, проживающих рядом, то такого допускать она не должна. Надеюсь на совесть застройщика, но продолжать контролировать процесс я, безусловно, продолжу", - подчеркнула Валентина Жиделева.