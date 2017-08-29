В Сыктывкаре ограничат движение по улице Красных Партизан

В ближайшие дни в столице Коми ненадолго изменится движение на одной из улиц города, сообщает администрация Сыктывкара.

ПАО "Т Плюс" информирует: в столице Коми движение ограничат по улице Красных Партизан с 30 августа по 11 сентября.

Произойдет это в связи с производством ремонтных работ на тепловых сетях. Движение транспорта ограничат на всю ширину проезжей части в районе дома № 100/1, уточняют в мэрии.