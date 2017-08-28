В Сыктывкаре подвели итоги конкурса "Вода ошибок не прощает"

Специалисты управления по делам ГО и ЧС администрации Сыктывкара подвели итоги конкурса детского рисунка "Вода ошибок не прощает". 28 августа прошла церемония награждения, в рамках которой призеры и победители получили ценные призы и дипломы.

В номинации "Рисунки, выполненные в традиционной манере, с использованием различных техник и материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь)" в возрастной группе до 10 лет третье место заняли Александра Ракина и Марина Мунзарова. Обладательницей второго места стала Людмила Игошина, а победными в данной номинации признаны работы Ксении Гвоздевой, воспитанницы Детского сада № 120 и команды Детского сада № 104.

В номинации "Рисунки, выполненные в традиционной манере, с использованием различных техник и материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь)" в возрастной группе от 10 до 17 лет замкнули тройку призеров Роман Соколов и Кристина Успасская, второе место также досталось сразу двум участникам Дарине Парначевой и Елизавете Малаховой. Победителем стала ученица СОШ № 16 города Сыктывкара Карина Шмальц.

Номинация "Рисунки, выполненные с использованием компьютерной графики" также не осталась без призеров и победителей. Второе место занял Анатолий Деревесников, а победу одержала Арина Дутка из Гимназии им. А.С.Пушкина.

Каждый участник конкурса получил дипломы от организаторов. Всего на суд жюри поступило 98 тематических рисунков. Конкурс "Вода ошибок не прощает" ежегодно проводится управлением ГО И ЧС администрации Сыктывкара в рамках пропаганды безопасного поведения на воде, сообщает пресс-служба мэрии.