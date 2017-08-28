В Сыктывкаре подвели итоги конкурса "Вода ошибок не прощает"

28 августа 2017 года, 20:25 | Сысольский
Фото пресс-службы администрации Сыктывкара

Специалисты управления по делам ГО и ЧС администрации Сыктывкара подвели итоги конкурса детского рисунка "Вода ошибок не прощает". 28 августа прошла церемония награждения, в рамках которой призеры и победители получили ценные призы и дипломы.

В номинации "Рисунки, выполненные в традиционной манере, с использованием различных техник и материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь)" в возрастной группе до 10 лет третье место заняли Александра Ракина и Марина Мунзарова. Обладательницей второго места стала Людмила Игошина, а победными в данной номинации признаны работы Ксении Гвоздевой, воспитанницы Детского сада № 120 и команды Детского сада № 104.

В номинации "Рисунки, выполненные в традиционной манере, с использованием различных техник и материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь)" в возрастной группе от 10 до 17 лет замкнули тройку призеров Роман Соколов и Кристина Успасская, второе место также досталось сразу двум участникам Дарине Парначевой и Елизавете Малаховой. Победителем стала ученица СОШ № 16 города Сыктывкара Карина Шмальц.

Номинация "Рисунки, выполненные с использованием компьютерной графики" также не осталась без призеров и победителей. Второе место занял Анатолий Деревесников, а победу одержала Арина Дутка из Гимназии им. А.С.Пушкина.

Каждый участник конкурса получил дипломы от организаторов. Всего на суд жюри поступило 98 тематических рисунков. Конкурс "Вода ошибок не прощает" ежегодно проводится управлением ГО И ЧС администрации Сыктывкара в рамках пропаганды безопасного поведения на воде, сообщает пресс-служба мэрии.

Комиинформ

  Ключевые слова: конкурс, дети
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:01 28.08.2017
1 сентября образовательные организации Коми примут около 200 тысяч воспитанников и студентов
16:57 28.08.2017
В Коми проходит акция "Добрая подписка"
13:41 28.08.2017
Нацмузей Коми ждет от жителей региона снимков из Италии


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео


Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
Виталий. Испытываю проблемы с передвижением. Для поездок периодически нужна простая инвалидная коляска. (Эжва, Сыктывкар)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

24 августа

1944 г. Освобождение Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео