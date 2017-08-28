Прокуратура Ухты добилась обеспечения населения д.Лайково чистой питьевой водой

28 августа 2017 года, 19:51 | Ухта
Фото из архива "Комиинформа"

Прокуратура города провела проверку соблюдения законодательства о водоснабжении населения в границах МОГО "Ухта" и выявила нарушения при обеспечении населения питьевой водой.

В рамках проверки МУП "Ухтаводоканал" установлено, что питьевая вода, поставляемая населению из водозаборной скважины д. Лайково Ухтинского района, не соответствует установленным нормативам. Так, по результатам отбора проб воды установлено превышение по мутности и железу.

В связи с нарушением прав неопределенного круга лиц и созданием угроз здоровью большого количества граждан-потребителей прокурор города направил исковое заявление в суд с требованием возложить "Ухтаводоканал" обеспечить население питьевой водой, соответствующей санитарным нормам и правилам, добываемой из данной скважины.

Ухтинский городской суд исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме и обязал МУП "Ухтаводоканал" устранить нарушения до 01 февраля 2018 г.

Прокуратура города продолжит работу по обеспечению соблюдения законодательства о водоснабжении, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Комиинформ

  Ключевые слова: вода, безопасность
  Рубрика: Экология
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