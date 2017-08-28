На площадках здоровья в воскресенье проверили свое здоровье более 400 жителей Сыктывкара

28 августа 2017 года, 19:35 | Сыктывкар
Фото пресс-службы Минздрава РК

На площадках здоровья в День микрорайонов проверили свое здоровье более 400 жителей Сыктывкара.

27 августа в рамках проведения Дня микрорайонов в городе Сыктывкаре для всех желающих работали семь площадок здоровья, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Организация площадок здоровья приурочена к Году добрых дел, объявленного Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым, и приурочена к празднованию 96-летия Республики Коми.

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Специалисты провели диагностические осмотры с использованием современного оборудования и дали рекомендации по сохранению здоровья и учету личных показателей организма. Врачи принимали всех желающих бесплатно, какие-либо документы для осмотра не требовались.

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Маленькие жители республики и их родители получили консультации педиатра и врача по гигиене детей и подростков. Каждый ребенок прошел комплексное обследование, в которое вошли измерение основных физических показателей, динамометрия, определение степени насыщения организма кислородом, измерение артериального давления.

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Взрослые в рамках акции смогли измерить уровень артериального, внутриглазного давления, антропометрические показатели, а также уровень глюкозы в крови.

Площадки приняли всех желающих посетителей. Диагностические осмотры прошли более 400 человек.

Комиинформ

  Ключевые слова: здоровье, диагностика
  Рубрика: Общество
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