На площадках здоровья в воскресенье проверили свое здоровье более 400 жителей Сыктывкара

На площадках здоровья в День микрорайонов проверили свое здоровье более 400 жителей Сыктывкара.

27 августа в рамках проведения Дня микрорайонов в городе Сыктывкаре для всех желающих работали семь площадок здоровья, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Организация площадок здоровья приурочена к Году добрых дел, объявленного Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым, и приурочена к празднованию 96-летия Республики Коми.

Специалисты провели диагностические осмотры с использованием современного оборудования и дали рекомендации по сохранению здоровья и учету личных показателей организма. Врачи принимали всех желающих бесплатно, какие-либо документы для осмотра не требовались.

Маленькие жители республики и их родители получили консультации педиатра и врача по гигиене детей и подростков. Каждый ребенок прошел комплексное обследование, в которое вошли измерение основных физических показателей, динамометрия, определение степени насыщения организма кислородом, измерение артериального давления.

Взрослые в рамках акции смогли измерить уровень артериального, внутриглазного давления, антропометрические показатели, а также уровень глюкозы в крови.

Площадки приняли всех желающих посетителей. Диагностические осмотры прошли более 400 человек.