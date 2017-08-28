1 сентября образовательные организации Коми примут около 200 тысяч воспитанников и студентов

В новом учебном году образовательные организации Республики Коми примут около 200 тысяч человек.

1 сентября в школы пойдут 100 тысяч детей, в том числе более 11 тысяч первоклассников; детские сады откроют двери для 60 тысяч дошколят, а учебные заведения высшего и среднего звена - для 40 тысяч студентов.

Как отметил глава Республики Коми Сергей Гапликов по итогам всероссийского видеоселекторного совещания о готовности системы образования к началу учебного года, на подготовку к новому учебному году, в том числе и на мероприятия по обеспечению безопасности, было выделено 636,4 миллионов рублей [в 2016 году - 358,4 млн. рублей].

Подготовка и приемка учреждений образования: 344 школ, 363 детских садов и 26 организаций профессионального образования проводилась в плановом режиме, в соответствии с утвержденными графиками и во взаимодействии с надзорными органами.

Учитывая географические особенности региона, его площадь и протяженность, одной из приоритетных задач ставилось повышение доступности образовательных услуг. В настоящее время все общеобразовательные организации республики подключены к сети Интернет. Школы, где осуществляется подвоз детей, обеспечены школьным транспортом - за два года последних года в рамках социального партнерства приобретено 26 специализированных автобусов.

В регионе поэтапно решается проблема двусменного обучения. В сельских школах этот вопрос практически решён: в новом учебном году всего 3,7% школ в сельской местности будут осуществлять обучение в две смены. Всего по республике 13,78% школ работают в двусменном режиме, то есть 10,4 % школьников обучаются во вторую смену. С целью ликвидации двухсменного режима обучения и строительства новых школ взамен ветхих в республике принята программа по созданию новых мест в учреждениях общего образования на период до 2025 года. В ближайшее время, с учетом строительства школы на 1200 мест в Сыктывкаре, планируется создание 1825 новых ученических мест.

В 2017 году проведён капитальный ремонт отдельных конструкций муниципальных зданий: 13 детских садов и 14 школ. Текущий ремонт проведен в 190 школах, 151 детском саду и 33 организациях дополнительного образования. В рамках совместного проекта с партией "Единая Россия" в 10 сельских школах завершается ремонт спортивных залов, на территории 4 школ установлены новые уличные спортплощадки.

Сергей Гапликов поблагодарил Правительство Российской Федерации и Министерство образования и науки Российской Федерации за поддержку в решении актуальных для республики вопросов в сфере образования, отметив, что это направление является приоритетным для правительства Республики Коми, сообщает пресс-служба главы РК.