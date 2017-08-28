В Коми проходит акция "Добрая подписка".

До конца декабря каждый желающий может оформить подписку на газеты и журналы и подарить ее родным, близким, ветеранам, детям из многодетных семей, маленьким подопечным оздоровительных учреждений, реабилитационных центров и детских домов, а также сельским библиотекам, домам для одиноких, престарелых и инвалидов, другим социальным учреждениям.

Как рассказали в Управлении массовых коммуникаций, информатизации и связи администрации Главы Коми, в проведении благотворительной подписки участвуют все республиканские и муниципальные газеты и журналы.

Это региональные издания "Республика", "Коми му", "Йöлöга", "Эскöм", журналы "Арт", "Би кинь", "Войвыв кодзув" и "Чушканзi", городские и районные газеты "Парма гор", "Сияние Севера", "Заполярье", "Заря Тимана", "Новая жизнь", "Искра - твоя городская газета", "Печорское время", "Ухта", "Усинская новь", "Вперед", "Выль туйöд", "Заря", "Звезда", "Знамя труда", "Княжпогостские вести", "Красная Печора", "Маяк Сысолы", "Наша жизнь", "Новый Север", а также изменившие свой формат журналы "Регион" и "Радуга".

Одними из первых к благотворительной акции "Добрая подписка" присоединились члены Общественной палаты региона и сотрудники Администрации Главы Коми, оформив годовую подписку на детский иллюстрированный журнал "Радуга" для детей из нескольких детских оздоровительных учреждений, детских домов и реабилитационных центров региона, а также маленьких подопечных фонда "Сила добра".

"Мы стараемся делать журнал не только ярким и интересным, но и полезным для наших юных читателей. В нем можно найти произведения известных писателей республики, материалы для развития речи, памяти и мышления, информацию об истории, культуре и искусстве, занимательные задачки, раскраски, игры. А еще на страницах "Радуги" живет сказочный персонаж - КнигаЖень, который станет хорошим другом для маленьких читателей", - рассказала главный редактор журнала "Радуга" Нина Новикова.

Кроме того, сотрудники Администрации Главы Коми оформили годовую подписку на газету "Республика", журналы "Регион" и "Арт" для столичного совета ветеранов, социально-оздоровительного центра "Максаковка" и Тентюковского дома-интерната для инвалидов и людей преклонного возраста.

Стать участником благотворительной акции могут все желающие. Оформить "Добрую подписку" можно в редакциях газет и журналов, во всех почтовых отделениях региона, а также воспользовавшись онлайн-сервисом на сайте "Почты России".