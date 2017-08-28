В Сосногорске за решетку отправятся отец и сын, напавшие на инспекторов ГИБДД

28 августа 2017 года, 16:38 | Сосногорск
Фото из архива "Комиинформа"

В Сосногорске к лишению свободы приговорены местный житель и его сын за применение в отношении представителей власти насилия, опасного для жизни и здоровья. Первый получил два года колонии, второй на полгода больше.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 70-летнему жителю Сосногорска и его 33-летнему сыну. Они признаны виновными в применении в отношении представителей власти насилия, опасного для жизни и здоровья (ч.2 ст.318 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2016 года на проселочной дороге в районе улицы Кольцевой автоэкипажем ГИБДД был остановлен грузовой автомобиль под управлением одного из фигурантов, который проехал под запрещающий знак. Отказываясь выполнять законные требования, обвиняемые стали оказывать сотрудникам полиции сопротивление. 70-летний мужчина, воспользовавшись моментом, вытащил из кобуры одного из полицейских пистолет, привел его в боевое положение, однако сотрудник полиции незамедлительно отреагировал на это и схватил мужчину за руку. В процессе борьбы они упали в кювет, при этом мужчиной было произведено не менее трех неприцельных выстрелов. Кроме этого, при оказании сопротивления фигуранты нанесли инспекторам телесные повреждения, в том числе одному из них - опасные для здоровья.

Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима: 70-летнему - сроком на 2 года, его сыну – сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по РК.

Комиинформ

  Ключевые слова: срок, нападение
  Рубрика: Право
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