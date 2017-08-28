День шахтера на Яреге: спартакиада поселков и силовой экстрим

28 августа 2017 года, 17:33 | Ухта
Фото Сергея Соколова

На Яреге завершились праздничные мероприятия, посвященные Дню шахтера. Традиционно праздник для жителей и гостей поселка организовали при поддержке структурного подразделения ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" - Нефтешахтного управления (НШУ) "Яреганефть".

В пятницу прошла большая развлекательная программа. Ребятня по достоинству оценила батуты, катание на квадроциклах и лошадях. Мастера аквагрима нарисовали на детских лицах забавные мордашки зверят.

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Перед праздничным концертом на главной площади Яреги выступили с поздравлениями представители руководств городского округа "Ухта" и ЛУКОЙЛ-Коми. Они подчеркнули значимость профессионального праздника для поселка: Ярега – это единственное место в России, где нефть добывается шахтным способом. А, кроме того, каждая семья здесь так или иначе связана с шахтами.

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От имени вице-президента "ЛУКОЙЛа", генерального директора "ЛУКОЙЛ-Коми" Александра Лейфрида жителей Яреги поздравил его заместитель по связям с общественностью Сергей Макаров: "Компания "ЛУКОЙЛ" гордится своими шахтерами-нефтяниками и их уникальным производством! Новых успехов в работе на благо Яреги и всей нашей республики, новых высот в профессионализме!"

Подарком от нефтяников всем жителям поселка стало выступление певца и шоумена Чарли и популярной группы "На-на". Ну, а когда стемнело, небо раскрасил праздничный салют.

"Фейерверк очень понравился, такой красочный! И на сцену я даже поднимался, когда "На-на" выступала… А завтра пойду на соревнования. Все нравится!" – поделился юный участник праздника Слава Вавилов.

В выходные, как и ожидал Слава, на территории спорткомплекса "Шахтер" прошла череда спортивных стартов. XII "Спартакиада поселков" собрала спортсменов из Водного, Яреги, Седью, Шудаяга и Борового. Соревновались в шести видах: легкая атлетика, футбол, волейбол, шахматы, гиревой спорт и стрельба из пневматической винтовки.

После спартакиады свои силы в велогонках попробовали дети.

Бурю эмоций вызвал главный старт: турнир по силовому экстриму под названием "Мы шахтеры – мы силачи". Его главными участниками стали работники НШУ "Яреганефть". Они на скорость перекатывали покрышки, носили баллоны весом в 90 килограмм и перетаскивали автомобиль, сообщает пресс-служба компании.

Комиинформ

  Ключевые слова: спорт, Лукойл
  Рубрика: Спорт
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