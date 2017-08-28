Екатерина Игнатенко из Ухты стала серебряным призером Первенства России по каратэ в Пензе

На Первенстве России по каратэ (WKF) среди юношей и девушек 14−15 лет, юниоров и юниорок 16−17 лет и 18−20 лет Екатерина Игнатенко из Ухты (тренер Александр Дворецкий, МУ "Спортивная школа единоборств имени Эдуарда Захарова") завоевала "серебро".

Как сообщил Минспорта РК президент Федерации карате Республики Коми Александр Дворецкий, состязания прошли в Пензе с 25 по 27 августа. За медали в соревнованиях боролись более 800 спортсменов из 55 регионов России. Республику Коми представляли четыре каратиста.

Екатерина Игнатенко заняла второе место в "кумитэ" (поединки) среди девушек 16-17 лет (весовая категория до 59 кг).

"Екатерина уверенно дошла до финала, одержав победу над соперницами из Белгородской, Московской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Но в тяжелом финальном поединке она уступила спортсменке из Самарской области и стала серебряным призером состязаний", - рассказал Александр Дворецкий.

Первое место заняла Анна Чернышева (Самарская область). Юлия Грифуллина (Ханты-Мансийский автономный окргу) и Елизавета Яковлева (Башкортостан) завоевали "бронзу".

Добавим, турнир проводился с целью дополнительного отбора кандидатов в сборную России по каратэ и отбора сильнейших спортсменов для участия в Молодежном Чемпионате Мира 2017, который пройдет в Испании с 26 по 29 октября.

"Финалисты Первенства примут участие в сборах в Сочи. После состоится международный старт в Стамбуле и второй этап сборов. Спортсмены, продемонстрировавшие лучший результат, представят Россию на Молодежном Чемпионате Мира по карате. У Екатерины есть все шансы побороться за путевку на эти соревнования", - отметил Александр Дворецкий.





