В Эжве задержан похититель ботинок

Эжвинскими полицейскими задержан подозреваемый в хищении денег и имущества из квартиры.

В отдел полиции №2 города Сыктывкара поступило заявление от местной жительницы, проживающей по пр. Бумажников, которая рассказала, что из квартиры пропали деньги в размере 6 тысяч 800 рублей и мужские ботинки.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили лицо, причастное к хищению. Злоумышленником оказался ранее судимый житель столицы республики, 1973 года рождения.

Выяснилось, что супруг заявительницы в день кражи возвращался домой с тяжелыми коробками. На улице к нему обратился незнакомый мужчина, который предложил свою помощь. В качестве благодарности радушный житель Эжвы пригласил незнакомца в гости. После ухода незнакомца хозяева обнаружили пропажу денежных средств и мужских ботинок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Полицейскими изъята часть похищенных денег, которые злоумышленник не успел потратить, и обувь. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба МВД по Коми.