Православные села Палевицы установили купол на храме Покрова Пресвятой Богородицы

Православные села Палевицы Сыктывдинского района вчера установили купол на строящемся храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Напомним, каменная Покровская церковь в селе Палевицы, построенная в 1904 году, была закрыта 2 декабря 1939 г. указом Президиума Верховного Совета Коми АССР. Здание церкви надлежало "разобрать как технически непригодное для использования под культурное учреждение. Вырученные средства от продажи строительных материалов, полученных в результате сноса здания, обратить на строительство клуба".

Точная дата разрушения Покровского храма отсутствует, известно только от местного населения, что храм был взорван, но не развалился, а только упал на бок, а потом был разобран по кирпичам на нужды совхоза...

В январе 1997-го в селе Палевицы была вновь создана православная община. Новообразованному приходу в 1999 году передали ветхое здание амбулатории. В марте 2006-го Епископ Питирим назначил председателем общины иерея Георгия Федорив. На общем собрании прихожане вынесли решение о сборе средств на строительство нового храма.

В 2011 году верующие заложили фундамент под строительство нового деревянного храма. В 2012-ом - возвели кирпичный цоколь над фундаментом, в 2013-ом производились заготовки бруса. Из-за нехватки средств строительство продвигается очень медленно. В 2014-ом воздвигли стены и перекрыли крышу. В 2015-ом заготовили брус для колокольни и сооружения четверика и восьмерика под купол, на остальное не хватило денег. В минувшем году провели гидроизоляцию и теплоизоляцию фундамента и цоколя, отсыпали фундамент песком. Цокольную часть облицевали декоративной плиткой, соорудили короба под окна и двери.

Как рассказал "Комиинформу" настоятель прихода протоиерей Георгий Федорив, сейчас средства необходимы для установки окон и дверей.

"В этом случае мы сможем начать отделочные работы внутри храма, - пояснил он. - Кроме того, необходимо построить два крыльца основного и запасного выходов. Надеемся, что наша просьба о помощи будет услышана, и мы сможем собрать необходимую сумму для продолжения работ".

По словам священнослужителя, имена жертвователей упоминаются во время Божественной Литургии. Неважно, сколько пройдет лет, жив ли человек или отошел от земной жизни, если он вложил свои труды или средства в создание храма, то пока храм стоит, и в нем совершаются богослужения, каждый раз, когда священник произносит прошение "за создателей святого храма сего", имена этих людей предстают пред Господом.

*** Желающие внести посильный вклад в строительство храма могут перевести средства по следующим реквизитам:

Наименование платежа: пожертвование на строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы в с. Палевицы.

Реквизиты: МПРО ПРИХОДА ХРАМА ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ С. ПАЛЕВИЦЫ СЫКТЫВДИНСКОГО РАЙОНА РК СЫКТЫВКАРСКОЙ И ВОРКУТИНСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ИНН 1109004622 КПП 110901001

р/с №40703810471010000325 АКБ "Северный Народный Банк" (ОАО)

БИК 048702781, к/с № 30101810000000000781

Пожертвования можно отправлять либо на расчетный счет, который указан выше

Либо на карту: 4276 2800 1629 8561

Или на домашний адрес настоятеля:

167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 16, кв. 37

Федорив Юрию Зоряновичу (настоятелю протоиерею Георгию)

Электронная почта: gprotoierej@mail.ru

Телефон:+79042251639