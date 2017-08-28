Владельцев жилья в России оградят от неточных приборов учета коммунальных ресурсов

Приборы учета коммунальных ресурсов через год будут подлежать обязательной сертификации на территории России. При этом их стоимость не возрастет, как убеждены эксперты, зато поднимется качество точности показаний, отчего выиграют добросовестные плательщики ЖКУ.

Как выяснил "Комиинформ", Минпромторг РФ подготовил проект постановления об обязательной сертификации с первого сентября 2018 года приборов учета на газ, отопление и электричество. Документ составлен по поручению президента Владимира Путина для борьбы с теневым товаром на данном рынке.

Напомним, весной на встрече главы государства с представителями деловых организаций в Новгородской области руководитель одной из компаний, занимающихся производством приборов учета, посетовал на то, что в России до 90 процентов низкокачественных китайских счетчиков, не обеспечивающих точности показаний. А система сертификации в состоянии поставить заслон "ширпотребу".

На сегодня индивидуальные (квартирные) приборы учета стоят в среднем 5 тысяч рублей. По прогнозам национального центра "ЖКХ Контроль", предстоящая сертификация не приведет к их удорожанию.

"Сертификация приборов учета важна потому, что иначе невозможно гарантировать, что они будут отражать точные показатели. А именно точность подсчета объемов потребления позволяет владельцам жилья экономить деньги. Кстати, производители счетчиков на горячую и холодную воду уже давно сертифицируют их. На стоимости конечного товара данная процедура не отражается", - пояснил первый заместитель исполнительного директора центра "ЖКХ Контроль" Сергей Сохранов.

Он добавил, что в связи с ростом числа производителей приборов учета внутри России цены на них сдерживает сам рынок за счет стойкой конкуренции.