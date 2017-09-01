Глава Коми признался, зачем ему нужны собственные аккаунты в соцсетях

Получение информации через соцсети помогает главе Коми принимать оперативные управленческие решения. Об этом Сергей Гапликов сообщил в интервью журналу "Регион".

Одна из тем, поднятая в рамках интервью, касается активизации присутствия руководителя республики в социальных сетях. Если раньше он вел только страницу в Твиттере, то теперь активно пользуется собственным аккаунтом и в Инстаграм.

"Я чувствую потребность в этом. У меня есть страницы и в Инстаграм, и в Твиттер. Люди могут написать, задать вопрос. Иногда, бывает, что-то и неприятно читать. Но это моя работа. Мне это помогает принимать оперативные управленческие решения", - заявил Сергей Гапликов.

По его словам, люди видят, что от него исходит ответная реакция: по их обращениям даются поручения, они ставятся на контроль и выполняются.

"Когда я еду в какой-либо район, то беру подборку обращений по этому району, провожу встречу с теми, кто ко мне обращался, приглашаю руководителя районной администрации. Более того, по выполнению моих поручений я заставляю руководителей администраций давать мне не просто отчет, а прилагать еще и фотографии, и подтверждение от самого заявителя, что все сделано", - уточнил Сергей Гапликов.

Помимо прямой связи с населением через собственные каналы в интернете известно, что руководитель региона читает и реагирует на комментарии читателей "Комиинформа". Один из наглядных тому примеров – инициирование Сергеем Гапликовым встречи с жительницей Усть-Вымского района в рамках его рабочего визита в муниципалитет. Женщина оставила на сайте нашего агентства комментарий по проблеме состояния улиц в городе Микунь. Глава выслушал горожанку с активной жизненной позицией напрямую и рекомендовал местным властям взяться за горблагоустройство крупнейшего населенного пункта в районе.