Глава Коми обратился в Минприроды РФ для уточнения запасов угля в регионе

29 августа 2017 года, 15:25 |
Фото из архива "Комиинформа"

Глава Коми направил обращения в Минприроды РФ для актуализации работ по подтверждению перспективы угледобычи на территории республики. Об этом Сергей Гапликов заявил в интервью журналу "Регион".

Он напомнил, что в советский период Воркута и Инта давали почти 31 миллион тонн угля в год. При этом, по словам руководителя региона, запасы угля в Коми на сегодня оцениваются в 341 миллиард тонн.

"Эти запасы, конечно, требуют доразведки и подтверждения. Нужны опережающие геолого-разведочные исследования. Я подписал два обращения на имя министра природных ресурсов с тем, чтобы актуализировать работы по подтверждению перспективы угледобычи в регионе", - отметил Сергей Гапликов.

Он пояснил, что на сегодня в Коми имеется несколько лицензионных соглашений на разработку угольных месторождений. Эти участки были в свое время куплены, но до сих пор еще не разрабатываются (Уса-1 и Уса-3).

"И в районе Инты, в 25 километрах от города, есть подготовленные месторождения, которые можно запускать в работу, строить шахты и добывать уголь. В то же время в Мурманской области для перевода котельных с мазута на уголь требуется больше 10 миллионов тонн угля в год", - сообщил Сергей Гапликов.

Он уточнил, что если уголь поставлять из Коми, то на сегодня железная дорога не справится с объемом. "А кораблями по Северному морскому пути до Мурманска – другое дело, тем более что это путь к снижению стоимости тепла в тарифах для населения", - обозначил вариант реализации этой идеи руководитель региона.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: уголь
  Рубрика: Экономика
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