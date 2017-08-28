Успенский пост окончен в Коми архипастырским богослужением в Усть-Куломском районе

28 августа 2017 года, 16:11 | Усть-Куломский
Фото из архива "Комиинформа"

Завершение Успенского поста верующие поселка Югыдъяг Усть-Куломского района отметили вместе с архиепископом Питиримом. Он побывал в поселении с пастырским визитом, и провел праздничное богослужение.

Напомним, 28 августа православная церковь празднует Успение Пресвятой Богородицы – день ее перехода из одной жизни в другую. Этот праздник, посвященный Божьей Матери, завершает двухнедельный Успенский пост.

Как сообщил "Комиинформу" сам владыка, уютный деревянный храм в поселке Югыдъяг Усть-Куломского района назван в честь Успения Пресвятой Богородицы, именно поэтому окончание Успенского поста он разделил с местной паствой.

"Братья Паршуковы прилагают немало усилий, чтобы развивать православие в Усть-Куломском районе. Виталий – в поселке Югыдъяг, а его брат Александр в Усть-Неме. Атмосфера в глубинке замечательная: люди добрые и чуткие. А главное – живут с верой и чтят православные традиции", - рассказал "Комиинформу" епископ Питирим.

Он сообщил, что поездке предшествовало всенощное бдение в Свято-Стефановском кафедральном соборе, после чего состоялся вынос Плащаницы Божией Матери и обход с ней собора.

По словам владыки, следом за Успенским постом и Первой Пречистой следует Мясоед — теплая осенняя "непостная" пора, в которую чаще всего на Руси играли свадьбы. Потому конец лета традиционно считается благословенным периодом для вступления в брак.

"В самом названии праздника лежит истина, указывающая людям на, то что блаженная смерть Богородицы подарила Ей воскрешение, вечную жизнь и воссоединение с Сыном, которого Она была лишена. Поэтому ежегодно 28 августа православная церковь и все верующие христиане не оплакивают, а прославляют Пречистую Деву. Радуясь за окончание ее мучений и восхваляя помощь Ее в молитве пред Иисусом Христом за каждого живущего на земле", - уточнил собеседник агентства.

Завтра, 29 августа, православные отметят Ореховый (Хлебный) Спас.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: успение, церковь
  Рубрика: Общество
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