За неделю ГИБДД Коми отстранило от вождения 108 нетрезвых водителей

За минувшую неделю на территории Республики Коми от управления транспортными средствами сотрудниками ГИБДД было отстранено 108 водителей в состоянии опьянения.

Как сообщает Госавтоинспекция по Коми, с участием пьяных водителей было зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, семь получили травмы различной степени тяжести.

Лидером печальной статистики стало минувшее воскресенье, за которое было выявлено и отстранено 29 водителей и зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с участием водителей в состоянии опьянения.

В Усть-Куломском районе около 02:00 водитель 1986 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной Фольксваген, двигаясь по автодороге Усть-Нем –Тимшер не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир 1988 года рождения, скончался до приезда скорой медицинской помощи. В момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека")

В этот же день в г. Сыктывкаре около 15:10 27-и летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной Шевроле, двигаясь по проспекту Бумажников не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автобусом Нефаз. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомашины Шевроле, которые получили травмы различной степени тяжести. В момент дорожно-транспортного происшествия оба не были пристегнут ремнями безопасности.

В преддверии нового учебного года, Госавтоинспекция Республики Коми призывает водителей транспортных средств соблюдать требования Правил дорожного движения и не садится за руль автомашины в состоянии опьянения. На дорогах городов и сел с первого сентября активными участниками дорожного движения будут дети, среди них будет и Ваш ребенок. Если Вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните в дежурную часть по телефону 02.