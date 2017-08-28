В Сыктывкаре почтили память немцев-спецпоселенцев

28 августа 2017 года, 16:27 | Сыктывкар
Фото Г. Джавршян

В Сыктывкаре активисты немецкой национально-культурной автономии провели траурную церемонию, посвященную Дню памяти и скорби российских немцев. По традиции встреча прошла у часовни памяти жертв политических репрессий.

Заместитель председателя Госсовета Коми Валентина Жиделева в своем выступлении отметила, что, несмотря на все перенесенные тяготы, немцы-спецпоселенцы сумели найти себя на Коми земле и состояться.

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"На своем примере они демонстрировали, какими могут быть истинные немцы – трудолюбивыми, аккуратными, выдержанными, - добавила В. Жиделева. – Я очень благодарна вам, что из года в год мы собираемся в этот скорбный день, чтобы отдать дань жертвам политрепрессий и напомнить всем, кто живет в России и в Республике Коми, в частности, о трагических страницах истории нашей страны, которые никогда не должны повториться!".

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Заместитель председателя немецкой национально-культурной автономии, председатель Корткеросского отделения движения российских немцев Геннадий Унгефуг напомнил: спецпоселенцам дали всего 48 часов на сборы. Люди бросали зажиточные хозяйства, скот, поля, не зная, куда точно их повезут и что их ждет.

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"Много лет мы собираемся 28 августа – святой для российских немцев день, чтобы почтить память наших предков - напомнил он. – Гонения на немцев начались после Первой мировой войны. Удивительно, но их инициаторами были царские генералы с немецкими корнями. Почем так случилось? Власти опасались, что немцы перейдут на сторону Германии, то же самое произошло и в августе 1941 года. Российских немцев очернили, назвали предателями, заявили, что они не могут быть призваны в действующую армию и должны покинуть обжитые территории. Людям пообещали, что на новом месте жительства им компенсируют потери, дадут кров, обеспечат работой, а по сути, обманули. То, что они получили на Севере, наши родители старались даже не вспоминать".

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По его словам, люди фактически начинали с нуля – с землянок на берегах рек, однако многие нашли себя в профессии, сумели воспитать достойную смену. Г. Унгефуг призвал молодежь не забывать этот скорбный день и продолжать традиции своих предков.

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Председатель правления Коми республиканского фонда "Покаяние" и главный редактор одноименного мартиролога Михаил Рогачев рассказал о том, что 28 августа 1941 года был издан указ о депортации Поволжских немцев, однако подобных указов было 14, некоторых из них были приняты до начала Великой Отечественной войны.

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"Депортация не была ошибкой, это была целенаправленная политика государства по уничтожению одной этнической группы – немцев, оформленная в виде депортаций, - заявил историк. - Мы встречаемся с вами здесь уже 17 лет, однако 28 августа давно перестало быть лишь Днем памяти и скорби. Это день единства российских немцев".

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Символическим завершением памятной церемонии стало скрипичное исполнение реквиема в память о жертвах сталинских репрессий, сопровождавшееся ливнем. Завершилась акция возложением цветов к мемориалу.

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*** По состоянию на 1946 год численность немцев-спецпоселенцев на территории Коми АССР составляла 12 924 человек или 4 365 семей.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: политрепрессии, Михаил Рогачев, День памяти и скорби российских немцев
  Рубрика: Общество
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