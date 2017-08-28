В Сыктывкаре почтили память немцев-спецпоселенцев

В Сыктывкаре активисты немецкой национально-культурной автономии провели траурную церемонию, посвященную Дню памяти и скорби российских немцев. По традиции встреча прошла у часовни памяти жертв политических репрессий.

Заместитель председателя Госсовета Коми Валентина Жиделева в своем выступлении отметила, что, несмотря на все перенесенные тяготы, немцы-спецпоселенцы сумели найти себя на Коми земле и состояться.

"На своем примере они демонстрировали, какими могут быть истинные немцы – трудолюбивыми, аккуратными, выдержанными, - добавила В. Жиделева. – Я очень благодарна вам, что из года в год мы собираемся в этот скорбный день, чтобы отдать дань жертвам политрепрессий и напомнить всем, кто живет в России и в Республике Коми, в частности, о трагических страницах истории нашей страны, которые никогда не должны повториться!".

Заместитель председателя немецкой национально-культурной автономии, председатель Корткеросского отделения движения российских немцев Геннадий Унгефуг напомнил: спецпоселенцам дали всего 48 часов на сборы. Люди бросали зажиточные хозяйства, скот, поля, не зная, куда точно их повезут и что их ждет.

"Много лет мы собираемся 28 августа – святой для российских немцев день, чтобы почтить память наших предков - напомнил он. – Гонения на немцев начались после Первой мировой войны. Удивительно, но их инициаторами были царские генералы с немецкими корнями. Почем так случилось? Власти опасались, что немцы перейдут на сторону Германии, то же самое произошло и в августе 1941 года. Российских немцев очернили, назвали предателями, заявили, что они не могут быть призваны в действующую армию и должны покинуть обжитые территории. Людям пообещали, что на новом месте жительства им компенсируют потери, дадут кров, обеспечат работой, а по сути, обманули. То, что они получили на Севере, наши родители старались даже не вспоминать".

По его словам, люди фактически начинали с нуля – с землянок на берегах рек, однако многие нашли себя в профессии, сумели воспитать достойную смену. Г. Унгефуг призвал молодежь не забывать этот скорбный день и продолжать традиции своих предков.

Председатель правления Коми республиканского фонда "Покаяние" и главный редактор одноименного мартиролога Михаил Рогачев рассказал о том, что 28 августа 1941 года был издан указ о депортации Поволжских немцев, однако подобных указов было 14, некоторых из них были приняты до начала Великой Отечественной войны.

"Депортация не была ошибкой, это была целенаправленная политика государства по уничтожению одной этнической группы – немцев, оформленная в виде депортаций, - заявил историк. - Мы встречаемся с вами здесь уже 17 лет, однако 28 августа давно перестало быть лишь Днем памяти и скорби. Это день единства российских немцев".

Символическим завершением памятной церемонии стало скрипичное исполнение реквиема в память о жертвах сталинских репрессий, сопровождавшееся ливнем. Завершилась акция возложением цветов к мемориалу.

*** По состоянию на 1946 год численность немцев-спецпоселенцев на территории Коми АССР составляла 12 924 человек или 4 365 семей.