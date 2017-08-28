В Сыктывкаре задержан тяжело ранивший женщину-таксиста

28 августа 2017 года, 15:05 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью женщине-водителю службы такси.

В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД Сыктывкара поступило сообщение о том, что местной жительнице, 1977 года рождения, которая является водителем службы такси , нанесены телесные повреждения в виде колото-резаных ран грудной клетки.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД Сыктывкара и Управления уголовного розыска МВД Коми задержали злоумышленника, подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей местный житель, 1982 года рождения.

Установлено, что преступление было совершено после того, как женщина-таксистка доставила клиента до места назначения. Оказалось, что между водителем и пассажиром возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшей удары неизвестным предметом в область груди, а после скрылся с места преступления.

В настоящее время пострадавшей оказана медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: такси, нападение
  Рубрика: Происшествия
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