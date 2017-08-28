На месте обрушения склада-магазина в Сыктывкаре начались ремонтно-восстановительные работы
Сотрудники МЧС по Коми приступили к разбору опасных участков обрушившейся кровли склада-магазина на Гаражной.
Ремонтно-восстановительные работы свидетельствуют о том, что под завалами людей больше нет. Информацию о шести заваленных рабочих опровергли в МЧС Коми.
Работы направлены на то, чтобы обеспечить безопасность специалистов, которые в дальнейшем продолжат работать на складе и расследовать инцидент.
Напомним, в результате обрушения крыши магазина-склада одного человека извлекли из-под завала без признаков жизни, второй находится в тяжелом состоянии.
Место происшествия обследовали с помощью поисковых собак.
Юлия Николаева
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