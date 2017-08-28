На месте обрушения склада-магазина в Сыктывкаре начались ремонтно-восстановительные работы

28 августа 2017 года, 14:10 | Сыктывкар
Фото: Юлии Николаевой

Сотрудники МЧС по Коми приступили к разбору опасных участков обрушившейся кровли склада-магазина на Гаражной.

Ремонтно-восстановительные работы свидетельствуют о том, что под завалами людей больше нет. Информацию о шести заваленных рабочих опровергли в МЧС Коми.

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Работы направлены на то, чтобы обеспечить безопасность специалистов, которые в дальнейшем продолжат работать на складе и расследовать инцидент.

Напомним, в результате обрушения крыши магазина-склада одного человека извлекли из-под завала без признаков жизни, второй находится в тяжелом состоянии.

Место происшествия обследовали с помощью поисковых собак.

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Юлия Николаева

  Ключевые слова: погибший, МЧС, магазин, завал
  Рубрика: Происшествия
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