На месте обрушения склада-магазина в Сыктывкаре начались ремонтно-восстановительные работы

Сотрудники МЧС по Коми приступили к разбору опасных участков обрушившейся кровли склада-магазина на Гаражной.

Ремонтно-восстановительные работы свидетельствуют о том, что под завалами людей больше нет. Информацию о шести заваленных рабочих опровергли в МЧС Коми.

Работы направлены на то, чтобы обеспечить безопасность специалистов, которые в дальнейшем продолжат работать на складе и расследовать инцидент.

Напомним, в результате обрушения крыши магазина-склада одного человека извлекли из-под завала без признаков жизни, второй находится в тяжелом состоянии.

Место происшествия обследовали с помощью поисковых собак.