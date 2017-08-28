Активисты ОНФ отменили и устранили нарушения в закупках на 249 млрд рублей

На Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида" в Крыму активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) подвели итоги работы проекта ОНФ "За честные закупки" за 4 года и рассказали о новых направлениях деятельности.

По словам координатора проекта Народного фронта "За честные закупки", депутата Госдумы Антона Гетты, за четыре года работы проекта активисты ОНФ отменили и устранили нарушения более чем в 870 закупках на общую сумму 249 млрд руб. За все время к работе проекта подключились более 8 тыс. активистов со всей страны.

Он отметил, что месяц назад проект начал работу по пяти новым направлениям: социальная справедливость, проблемы качества питания в образовательных учреждениях, "строительные полуфабрикаты", мониторинг незаконных действий управляющих организаций, контроль за доведением субсидий при чрезвычайных ситуациях до людей.

"Новые направления не о цифрах, а о людях. Мы будем отталкиваться от несправедливых ситуаций и разбираться, почему выделенные средства не удовлетворяют потребности людей. Это основная концепция новых направлений проекта", — подчеркнул Гетта.

Также он сообщил о том, что Народный фронт в скором времени проведет в регионах страны антикоррупционные форумы, которые пройдут до февраля 2018 г.: "Там более детально и более подробно будем говорить о проблемных случаях в сфере госзакупок в ваших регионах".

С 26 по 31 августа Общероссийский народный фронт проводит смену для молодых журналистов на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида" в Крыму. В работе смены принимают участие более 300 человек: молодые журналисты, блогеры из всех регионов страны, главные редакторы, талантливые специалисты-практики медиасферы, сообщает пресс-служба ОНФ.

***Общероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин, с которым у Народного фронта есть возможность прямой коммуникации. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением "майских указов" и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.