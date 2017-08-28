Летские пожарные "отстояли" объект культуры в селе

В Летке Прилузского района прошли учения пожарных. Их целью было отстоять от огня сельский Дом культуры.

В учениях приняли участие дежурные караулы пожарной части №181 отряда ППС РК № 18.

Согласно план-графика проведения занятий, работники противопожарной службы Коми отработали свои знания и умения на здание сельского Дома культуры - МБУК "Летская межпоселенческая клубная система".

Перед началом пожарно-тактического занятия совместно с руководителем объекта был проведён профилактический осмотр территории и помещений Дома культуры. По замыслу занятия, в результате короткого замыкания произошел пожар в методическом кабинете. Не сработала автоматическая противопожарная сигнализация, и пламя быстро распространилось по сгораемым материалам отделки, возникла угроза распространения пожара, сильное задымление. В это время в здании находились люди. К месту условного пожара немедленно выехал личный состав дежурного караула на двух пожарных автоцистернах, находящихся на вооружении ПЧ №181.

Начальник караула, оценив обстановку, дал команду установить одну автоцистерну на водоисточник и протянуть магистральную линию ко входу в здание, а сам зашёл в составе звена газодымозащитной службы на поиски пострадавшего, оставшегося в одном из кабинетов. В ходе разведки он был обнаружен. Надев на него спасательный капюшон, пожарные вывели из зоны задымления на свежий воздух. Далее пожарные приступили к локализации и ликвидации условного пожара.

Целью проведения таких занятий является тренировка и развитие навыков, необходимых при тушении пожара. Это умение руководителя тушения правильно оценить обстановку и принять быстрое решение, слаженность и оперативность действий личного состава, грамотное проведение разведки, определение действий, направленных на ликвидацию очага возгорания, а также выбор средств, способов и приёмов тушения пожара, сообщает пресс-служба УППС и ЧЗ по Коми.

"На занятии мы проверили готовность нашего подразделения и работников Дома культуры к действиям в случае пожара в здании. Данному занятию дана объективная оценка "удовлетворительно", - подытожил результаты руководитель пожарно-тактического занятия, заместитель начальника ПЧ №181 отряда ППС РК № 18 Дмитрий Золотой.