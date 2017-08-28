Сыктывкарский предприниматель заплатил штраф за турецкие помидоры на прилавке

28 августа 2017 года, 14:58 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Сыктывкарская транспортная прокуратура с участием Россельхознадзора Коми и Сыктывкарского таможенного поста проверила базу в Сыктывкаре.

По информации правоохранителей, на территории оптово-розничной базы по ул. Чкалова, 50 обнаружили запрещенную к ввозу в РФ продукцию.

В торговой точке ООО "Лантана"я продавали томаты из Турции. Всего на базе находилось 292,2 кг помидоров.

В отношении ООО "Лантана" возбудили дело об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена законодательством). По результатам рассмотрения постановления прокурора общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Запрещенная к ввозу продукция уничтожена.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: штраф, санкции, помидоры
  Рубрика: Право
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