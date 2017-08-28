На дачном участке в Дырносе не нашли источник лужи с солярой

28 августа 2017 года, 14:40 | Сыктывкар
Фото: Fishki

Росприроднадзор завершил расследование в отношении жительницы Дырноса, которую подозревали в порче земли соляркой.

На дачницу пожаловался сосед, который обнаружил у себя на участке следы стока, имеющие черную окраску с запахом нефтепродуктов.

Напомним, ведомство организовало рейдовую проверку, проведенную по факту порчи почв на участке в Дырносе. Проверка показала, что загрязнение произошло в результате работ на прилегающем участке спецтехники и истечения масел, соляры. Жительница местечка на своем земельном участке разместила спецтехнику, что привело к распространению ручьев с соляркой по близлежащей территории.

Зная о том, что воды с ее участков стекают к соседям, женщина не приняла предотвращающих мер. Химический анализ почв показал превышение содержания нефтепродуктов в земле вблизи следов стока. Это привело к изменению химического состава почвы, способного вызвать ухудшение ее качества и как следствие повлечь за собой ее порчу.

Вместе с тем ни в ходе рейдовой проверки, ни в рамках проведенного административного расследования не зафиксирован факт слива, а также не установлен источник истечения нефтепродуктов (масел, соляры) и сам способ истечения с участка, сообщает Росприроднадзор. Стоки с содержанием нефтепродуктов могли попасть на участок сыктывкарца со стороны других сопредельных участков, не принадлежащих женщине.

Производство по делу прекращено в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием состава правонарушения.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: солярка, Росприроднадзор, расследование, проверка, почва, жалоба
  Рубрика: Право
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