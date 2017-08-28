Сергей Гапликов: "Аэродром Воркуты может стать центром авиационной безопасности России"

В ходе рабочей поездки в Воркуту глава Коми Сергей Гапликов 28 августа заявил, что заполярный аэродром – это нечто большее, чем просто взлетно-посадочная полоса и зал ожидания.

"Мы находимся на одном из самых удаленных аэродромов нашей Родины. Здесь уже есть вся инфраструктура и необходимые коммуникации. И он может принимать все типы и классы самолетов, - сказал он. – Благодаря этому Воркута, помимо опорной зоны развития Арктики, может стать еще и стратегическим центром авиационной безопасности России".

Глава региона отметил, что этот вопрос поднимается на федеральном уровне, и правительство республики ожидает, что соответствующие решения по обустройству аэродрома будут приняты, и он приобретет дополнительные импульсы к развитию.

"Это важно для нас, для жителей Воркуты и всей Коми. Это почетно и ответственно", - заключил С.Гапликов.