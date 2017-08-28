Документальный фильм "Плато" расскажет о работе волонтеров на главной достопримечательности в Коми

28 августа 2017 года, 14:16 |
Фото Дмитрия Кириллова

В начале августа начались съемки документального фильма о том, как группа энтузиастов обустраивает туристическую инфраструктуру на плато Маньпупунёр. Съемками занимается пермский туроператор, организатор вертолётных путешествий "Северный Урал". Режиссер фильма, как сообщает интернет-газета "Текст", — Алексей Романов.

До обустройства волонтерами тропы к плато туристы не могли посещать достопримечательность: ее ландшафты чрезвычайно хрупки, и присутствие человека сильно влияет на их состояние. Но теперь к мансийским столбам ведет тропа, а через реку Печору к плато строят мосты. Пропускная способность заповедника выросла до 1500 человек в год. При этом природа здесь сохраняется в первозданном виде.

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В фильме, который предварительно назван "Плато", будет рассказано о том, как на Маньпупунёре работают добровольцы и как к сохранению одного из чудес России относятся местные власти.

На создание картины был получен президентский грант. В работе съемочной группе помогают добровольцы из стран Прибалтики и Великобритании.

До столбов команда добирается на вертолёте. В первой экспедиции она провела на плато девять дней.

"Мы пытались уснуть в палатках при минусовой температуре, днем отбивались от полчищ комаров и мошки, брели с досками многие километры по топям, забивали сваи и ломали кувалды (прибалты этим особенно отличились), — рассказал А.Романов. — Было много хорошего, конечно: красота невероятная и близкое соседство диких животных — оленей, лис, зайцев".

Группа планирует еще несколько экспедиций на плато. Съемки фильма продлятся до октября 2017 года.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: туризм, маньпупунер, документальное кино
  Рубрика: Культура
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