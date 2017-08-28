Коми лидирует среди регионов Северо-Запада по сумме штрафов браконьерам

Коми - лидер по штрафам за браконьерство.

По данным территориального управления Росрыболовства, Коми среди регионов Северо-Запада первая по сумме наложенных за неделю штрафов и изъятых сетей и автомобилей. В республике было зафиксировано 39 правонарушений, а штрафов назначено на 156,1 тысячи рублей. Взыскано 13,5 тысячи рублей, изъято 3,3 килограмма рыбы, 120 незаконных орудий лова и 24 транспортных средства.

Как сообщает портал 47news, по количеству правонарушений лидирует Архангельская область. Там за неделю было зафиксировано 51 административное правонарушение, наложено штрафов на 110,8 тысячи рублей, взыскано штрафов на 194,6 тысячи, изъято 43 незаконных орудия лова и 7 транспортных средств.

Самые скромные показатели в Ненецком автономном округе, где за неделю обнаружили пять административных правонарушений, наложили штрафов на сумму 62,5 тысячи рублей, взыскали 44 тысячи и изъяли 13 незаконных орудий лова.

Сотрудники рыбоохраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявили 30 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, наложили штрафов на 50,9 тысячи рублей, взыскали 76,6 тысячи, изъяли 2 килограмма рыбы и 17 незаконных орудий лова.

Всего госинспекторами рыбоохраны на минувшей неделе на Северо-Западе было выявлено 228 административных правонарушений, наложено штрафов на 553 тысячи рублей.