В Корткеросском районе водитель "ВАЗа" опрокинулся в кювет

В Корткеросском районе вчера на автодороге "Сыктывкар - Троицко-Печорск" в кювет опрокинулся "ВАЗ-21150" .

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми, около 12:40 на 57-м километре автодороги "Сыктывкар - Троицко-Печорск" 23-летний водитель "ВАЗ-21150" не справился с рулевым управлением и опрокинулся в кювет.

В результате происшествия пострадал 22-летний пассажир, который был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.

Стаж водителя не превышал двух лет.