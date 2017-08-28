В Корткеросском районе водитель "ВАЗа" опрокинулся в кювет
28 августа 2017 года, 13:05 | Корткеросский
В Корткеросском районе вчера на автодороге "Сыктывкар - Троицко-Печорск" в кювет опрокинулся "ВАЗ-21150" .
Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми, около 12:40 на 57-м километре автодороги "Сыктывкар - Троицко-Печорск" 23-летний водитель "ВАЗ-21150" не справился с рулевым управлением и опрокинулся в кювет.
В результате происшествия пострадал 22-летний пассажир, который был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.
Стаж водителя не превышал двух лет.
Геня Джавршян
Ключевые слова: ДТП
Рубрика: Происшествия
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