В Усть-Ухте с летом прощались на "Сосногорье"

В старинном коми селе Усть-Ухта вновь с размахом прошел национальный фестиваль "Сосногорье", гостями которого стали сотни жителей Сосногорского и Ухтинского районов.

Много лет фестиваль собирает на живописном берегу реки людей, представляющих различные национальности и культуры. За это время "Сосногорье" стало настоящим брендом муниципалитета.

Участниками "Сосногорья" традиционно стали представители национальных автономий Сосногорска и Ухты. О себе заявили коми, украинцы, белорусы, чуваши и немцы. Не обошлось и без других знакомых постоянным гостям фестиваля элементов праздника. В селе Усть-Ухта вновь кормили самой большой в Коми шаньгой, варили Уху-царицу, повязывали ленточки на Дереве желаний.

"Сосногорский район славится своими традициями. Одна из них - провожать лето большим, ярким и таким всеми нами любимым национальным фестивалем "Сосногорье". Сегодня всех нас ждет множество развлечений на любой вкус. Я от всей души желаю вам провести это время интересно и ярко, и принести домой только положительные эмоции", - обратился к гостям "Сосногорья" руководитель администрации Сосногорского района Виктор Шомесов.

От имени правительства республики участников фестиваля поздравил заместитель министра национальной политики региона Вячеслав Попов.

"Поздравляю вас с таким замечательным праздником, который уже много лет проводится в вашем районе. Россия, Коми и Сосногорский район славятся тем, что у нас в дружбе и согласии живут многие национальности, которые делают все, чтобы наша страна стала еще более сильной и процветающей", - сказал он.