В Воркуте водитель "Сhevrolet Сruze" врезался в опору ЛЭП

В Воркуте вчера 57-летний водитель "Сhevrolet Сruze" врезался в опору ЛЭП.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, около 00:15 на восьмом километре кольцевой дороги по направлению к поселку Северный водитель не справился с рулевым управлением и совершил наезд на опору ЛЭП.

В результате происшествия пострадала 48-летняя пассажирка, получив черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб теменной части головы и грудной клетки.

Женщина от госпитализации отказалась, водитель в течение года четыре раза привлекался к административной ответственности. Его водительский стаж составляет 38 лет.