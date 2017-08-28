В Воркуте водитель "Сhevrolet Сruze" врезался в опору ЛЭП

28 августа 2017 года, 12:03 | Воркута
Фото УГИБДД МВД по Коми

В Воркуте вчера 57-летний водитель "Сhevrolet Сruze" врезался в опору ЛЭП.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, около 00:15 на восьмом километре кольцевой дороги по направлению к поселку Северный водитель не справился с рулевым управлением и совершил наезд на опору ЛЭП.

В результате происшествия пострадала 48-летняя пассажирка, получив черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб теменной части головы и грудной клетки.

Женщина от госпитализации отказалась, водитель в течение года четыре раза привлекался к административной ответственности. Его водительский стаж составляет 38 лет.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: ДТП, Воркута
  Рубрика: Происшествия
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