Замглавврача печорской ЦРБ обвиняют во взятке в 1,5 млн. рулей

28 августа 2017 года, 16:00 | Печора
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Печоре перед судом предстанет заместитель главного врача по лекарственному обеспечению Печорской ЦРБ Елена Курдюмова.

По версии следствия, Е.Курдюмова с 2013 по 2017 год, являясь должностным лицом, совершала незаконные действия в пользу ряда коммерческих компаний, за что получила от посредников взятку в виде денег.

Медик, превышая свои полномочия, создавала условия, готовила документы и руководила закупочной деятельностью, тем самым подменяя собой функции договорного отдела, определяла среди прочих поставщиков определенное предприятие в качестве поставщика лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Всего за указанный период времени Е.Курдюмова через посредников получила взятку свыше 1,5 миллиона рублей, что является особо крупным размером.

В настоящий момент обвиняемая находится под подпиской о невыезде, наложен арест на ее имущество и денежные средства: квартиру в Санкт-Петербурге площадью 75 кв. метров, гараж в Печоре, автомобиль Toyota Highlander 2016 г.в. (стоимость от 3,6 млн рублей), 1,5 млн рублей, 155800 долларов, 500 евро.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: суд, врач, взятка
  Рубрика: Право
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