В Коми продолжается конкурс на лучшую дачную фотографию. Автору лучшей творческой работы единороссы вручат детский игровой комплекс для дачного участка.

Единороссы объявили конкурс на страницах партийного вестника "Сегодня и завтра". Чтобы принять участие в творческом соревновании необходимо выслать снимки со своего участка: фотографию интересного оформления или хорошего урожая. Работы можно подкреплять историями, рассказами, стихотворениями и песнями. Это приветствуется и влияет при определении победителя.

"О конкурсе было объявлено в июле, сейчас мы получили более 170 фотографий, – рассказала руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Ольга Сычугова. – Люди активно откликнулись на нашу инициативу. Нам присылают фото самых необычных дачных участков. Например, один из них украшен изображениями героев советских мультфильмов, а в другом грядки и клумбы сделаны из природных материалов", сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Конкурс продолжается. Для участия необходимо отправить фотографии на электронный адрес 214030er@mail.ru и на официальную страницу "Единой России" социальной сети - https://vk.com/erkomi (присланное фото является фактом согласия на участие в конкурсе и дает право организаторам его публично представить).

Также можно публиковать фотографии на своих страницах в Вконтакте и Инстаграм под хештегом #КомиДача.