Ледовый дворец в Коми планируется построить к чемпионату мира

30 августа 2017 года, 15:47 |
Фото из архива "Комиинформа"

Строительство ледового дворца в Коми планируется как один из основных элементов подготовки региона к проведению чемпионата мира по хоккею с мячом в 2021 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Гапликов в интервью журналу "Регион".

По его словам, доверие выполнения столь ответственной миссии стало оценкой со стороны Международной федерации хоккея с мячом проведения в Коми на высоком уровне юниорского чемпионата мира.

"Мы разговаривали со всеми, кто формирует мнение федерации, и нас заверили, что Сыктывкар по всем параметрам удовлетворяет требованиям для проведения чемпионата мира. Да, нам надо подготовить инфраструктуру, построить ледовый дворец", - отметил Сергей Гапликов.

Он пояснил, что за основу взят проект аналогичного спортивного учреждения в Ульяновске, где проходил чемпионат мира прошлого года.

"Вмещает он пять тысяч зрителей. Мы, конечно, внесли в проект коррективы с учетом наших, местных условий. Сейчас ведем переговоры с Минспорта России, Минэкономразвития и другими ведомствами, чтобы долю финансирования дворца взял на себя федеральный центр", - уточнил руководитель региона.

Комиинформ

  Рубрика: Спорт
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