На дороге "Сыктывкар – Ухта" водитель "Lada Largus" спровоцировал лобовое столкновение

28 августа 2017 года, 10:27 | Сыктывкар, Ухта
Фото УГИБДД МВД по Коми

Вчера, около 14:30, на автодороге "Сыктывкар - Ухта" произошло лобовое столкновение отечественных авто - "Lada Largus" и "УАЗ-3909".

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, 33-летний водитель "Lada Largus", не выбрав безопасную скорость и не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с а/м "УАЗ-3909".

В результате ДТП 70-летний водитель "УАЗ-3909" был госпитализирован с открытым переломом берцовых костей и переломом голени.

Пристегнутая ремнями безопасности 32-летняя пассажирка "Lada Largus" получила травмы различной степени тяжести – черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

Водитель "Lada Largus" в течение года к административной ответственности не привлекался.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: ДТП
  Рубрика: Происшествия
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