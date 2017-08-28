На дороге "Сыктывкар – Ухта" водитель "Lada Largus" спровоцировал лобовое столкновение

Вчера, около 14:30, на автодороге "Сыктывкар - Ухта" произошло лобовое столкновение отечественных авто - "Lada Largus" и "УАЗ-3909".

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, 33-летний водитель "Lada Largus", не выбрав безопасную скорость и не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с а/м "УАЗ-3909".

В результате ДТП 70-летний водитель "УАЗ-3909" был госпитализирован с открытым переломом берцовых костей и переломом голени.

Пристегнутая ремнями безопасности 32-летняя пассажирка "Lada Largus" получила травмы различной степени тяжести – черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

Водитель "Lada Largus" в течение года к административной ответственности не привлекался.