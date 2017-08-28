Минобороны РФ возьмется за профильный жилфонд в Коми

28 августа 2017 года, 10:45 | Инта, Воркута, Печора
Фото из архива "Комиинформа"

Федеральное госучреждение Министерства обороны России получило в Сыктывкаре лицензию на право управления многоквартирными домами, расположенными на территории Республики Коми.

Соответствующее решение приняли члены региональной комиссии по лицензированию управляющих компаний при Службе Коми стройжилтехнадзора. Предполагается, что ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" (ЦЖКУ) Минобороны России будет управлять жилфондом в Инте, Воркуте и Печоре, где проживают военные ввиду расположения объектов, курируемых данным федеральным ведомством.

Руководство учреждения успешно прошло квалификационный экзамен, а затем подало документы на соискание лицензии, которые полностью соответствуют требованиям, предъявляемым законодательством.

Как удалось выяснить "Комиинформу", ввиду различных уставных видов деятельности ЦЖКУ также взяло на себя в нашей республике функции ресурсно-снабжающей организации и к настоящему времени ему утверждены Минстроем Коми тарифы на водоотведение, водо- и теплоснабжение в вышеуказанных городах.

Данное госучреждение Минобороны России в формате филиалов ведет деятельность в Москве и Санкт-Петербурге, в Мурманской, Ростовской областях, Хабаровском и Приморском краях, и в других регионах страны.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: ук, минобороны
  Рубрика: Общество
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