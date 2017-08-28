Семью Дмитрия Кирьякова выселили из служебной квартиры

В пятницу Сосногорский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску прокуратуры города о признании ничтожным договора найма служебного жилого помещения и выселении всех членов семьи Кирьяковых без предоставления другого жилого помещения.

Суд установил, в период трудовой деятельности Д. Кирьякова администрация ГП "Сосногорск" в 2011 году предоставила ему служебное жилое помещение в 6 микрорайоне. После его увольнения семья освобождать жилье не спешила, в связи с дорогостоящим ремонтом. Вопреки тому, что супруга Кирьякова на учете граждан, нуждающихся в предоставлении служебного жилого помещения, не состояла, между ней и администрацией города был заключен договор найма данной квартиры. По договору совместно с нанимателем были вселены Д. Кирьяков и несовершеннолетняя дочь.

В свою очередь в ходе судебного заседания Кирьяковы на требовании о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении не настаивали.

Исковые требования прокуратуры о признании ничтожным договора найма служебного жилого помещения и выселении членов семьи Кирьяковых удовлетворены в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.