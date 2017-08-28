В Инте в День солидарности по борьбе с терроризмом почтут память жертв Беслана

В Инте День солидарности в борьбе с терроризмом отметят памятными мероприятиями, просмотром тематических фильмов, выставками, тренингами и футбольным матчем с ветеранами боевых действий.

День солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября, в список памятных дат России был включен 12 лет назад по инициативе президента Путина в память о трагических событиях в Беслане.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации Приполярья, об этом интинцам расскажут на общешкольных линейках и памятных мероприятиях, во время просмотра документальных фильмов и посещения выставок, на классных часах и родительских собраниях, которые пройдут в учреждениях и организациях города со 2 по 4 сентября.

"Посетители детской библиотеки уже приносят свои рисунки на антитеррористическую тематику для традиционной выставки, многие ребята рисуют у нас в библиотеке, - рассказала библиотекарь Марина Дыбленко. - 3 сентября весь день пройдет под девизом солидарности в борьбе с терроризмом. Мы обсуждаем рисунки, говорим о безопасности, о поведении в критических ситуациях".

Об этом же своим воспитанникам напомнят педагоги детско-юношеских спортивных школ, учреждений дополнительного образования и общеобразовательных организаций.

"Мы планируем провести уроки безопасности "Ложный звонок о бомбе в школе" и "Техника против террора", тренинги по закреплению навыков поведения в экстремальных ситуациях, тематические встречи с ветеранами спорта, правоохранительных органов и службы спасения, - поделилась планами директор ДЮСШ "Интинская", лидер единороссов города Ирина Артеева. – Вспомнить правила поведения в экстремальных ситуациях полезно и взрослым, так что у себя в коллективе на планерке мы, по традиции, почтим память жертв Беслана минутой молчания и поговорим о мероприятиях по обеспечению безопасности".

В первую неделю сентября педагоги интинских школ обновят информационные стенды по профилактике терроризма. Вместе с учителями рисования школьники 7-9 классов изготовят памятки для младших ребят о действиях при угрозе теракта.

***1 сентября 2004 года в г. Беслан во время праздничных мероприятий террористы захватили и три дня удерживали в здании школы 1 128 человек. В результате штурма здания школы погибло 333 человека, включая 186 детей и 19 сотрудников спецслужб, которые освобождали заложников, прикрывая их своими телами.