За полгода 30 детей-сирот из Коми стали родными в семьях усыновителей

За шесть месяцев 2017 года 30 детей-сирот из Коми стали родными в семьях усыновителей.

В законодательстве Республики Коми при усыновлении детей-сирот предусмотрено единовременное денежное пособие. Его размер составляет 200 тысяч рублей - при усыновлении ребенка без отклонений в развитии и 250 тысяч рублей - при усыновлении ребенка с особенностями развития. По инициативе Главы Республики Коми Сергея Гапликова предоставление пособия при усыновлении продлено до конца 2018 года.

Как отметили в республиканском Министерстве труда, занятости и социальной защиты, установленное в Коми пособие при усыновлении выплачивается гражданам России на каждого усыновленного ребенка дополнительно к аналогичной федеральной мере социальной поддержки.

"Усыновление – это форма семейного устройства детей-сирот, которая максимально отвечает интересам ребенка, ведь усыновленный ребенок приобретает в новой семье все права кровного ребенка. Чтобы стимулировать развитие института усыновления среди наших сограждан, в Коми и было введено пособие при усыновлении. Практика доказала действенность этой меры соцподдержки. Так, за 6 месяцев текущего года наши соотечественники стали полноценными родителями для 28 детей-сирот из Коми, 2 детей усыновлены иностранными гражданами. Всего в семьях усыновителей сейчас живут 1457 детей из нашей республики", - рассказали в Минтруда РК.

Что касается других форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то, по данным республиканского Министерства труда, занятости и соцзащиты, на сегодняшний день 54 ребенка-сироты обрели новый дом в приемных семьях, 204 ребенка – в семьях опекунов.

В ведомстве отметили, что кроме пособия усыновителям, в республиканском законодательстве установлен ряд других мер социальной поддержки в сфере опеки и попечительства. В бюджете Коми на эти цели на 2017 год предусмотрено 620,1 млн. рублей.

На сервисе "Хочу домой" Комиинформа" размещены сведения о детях, которые еще не обрали семью.