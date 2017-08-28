В РФ пройдет "репетиция" всероссийской переписи

Пробный опрос населения с использованием электронных анкет проведет инэкономразвития в октябре 2018 года. Об этом "Известиям" рассказали в самом ведомстве.

Главная цель этого опроса — узнать, насколько эффективно будут работать новые способы сбора информации перед предстоящей Всероссийской переписью населения 2020 года.

Введя электронную анкету ведомство планирует снизить расходы на проведение переписи и увеличить охват населения.

"Люди должны узнать, что у них есть такая возможность, понять, где это находится, и получить стимул принять в этом участие", — сообщил "Известиям" глава ВЦИОМа Валерий Федоров.

Он добавил, что во время предыдущих переписей не всех граждан удавалась застать дома.

Пробная перепись пройдет в нескольких субъектах РФ и охватит около 300 тыс. человек.

Необходимость нового подхода назрела после того, как Росстат заявил, что перепись 2020 года обойдется в 50 млрд рублей, что втрое превысит бюджет переписи 2010 года.