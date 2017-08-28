Между Трехозеркой и Седкыркещем пропали грибники с ребенком

28 августа 2017 года, 8:33 | Сыктывкар
Фото: СПАС-Коми

Сотрудники Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда вывели из леса троих грибников, в числе которых оказался девятилетний ребенок.

Сообщение о происшествии поступило в отряд 27 августа в полдень. В службу спасения позвонила женщина. Она со своими родственниками ехала домой из Трехозерки в Седкыркещ. по пути люди решили заглянуть в лес, трое человек пошли собирать грибы, а одну женщину оставили в машине.

Через какое-то время, не дождавшись их возвращения, она запаниковала и вызвала спасателей. В течение четырех часов с помощью телефона и сигналов сирены сотрудники "СПАС-Коми" обнаружили пропавшую семью.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: спас-коми, семья, ребенок, лес
  Рубрика: Происшествия
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