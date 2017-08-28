Минздрав предложил повысить цены на водку до 300 рублей

Минздрав предложил повысить акцизы на алкоголь с содержанием спирта более 9% в 2018 году. В ведомстве считают, что крепкий алкоголь должен дорожать быстрее инфляции.

В настоящий момент минимальная цена на за пол-литра водки составляет 205 рублей. Минздрав считает, что оптимальная стоимость такой бутылки должна составлять более 300 рублей. Соответствующее предложение уже направлено в Минфин.

"Увеличение акцизов — наиболее эффективный метод снижения потребления алкоголя. На крепкую продукцию, в том числе водку, ставка налога должна расти быстрее инфляции, чтобы такое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция", — рассказал "Известиям" представитель Минздрава.

При этом с начала года Минэкономразвития и Минпромторг предлагали снижать ставки на алкоголь. По их мнению, цена за пол-литра водки не должна превышать 120-130 рублей, пишут "Известия".