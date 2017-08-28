Жительница Усть-Куломского района скрылась от спасателей в лесу

В Усть-Куломском районе нашли пропавшую жительницу поселка Паспом. Пенсионерка ушла в лес 24 августа. В Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "СПАС-Коми" обратилась администрация района.

Спасатели выехали на место и привлекли к поискам охотников и местное население. В тот же день охотники нашли женщину и велели ей оставаться на месте, чтобы на место смогли приехать спасатели. Но женщина решила продолжить тихую охоту.

После того как она ушла в лес, спасателям понадобились еще сутки, чтобы обнаружить и вернуть пенсионерку домой.

Женщина постоянно ходит в лес и теряется уже не первый раз, пояснили в отряде.