Жительница Усть-Куломского района скрылась от спасателей в лесу
28 августа 2017 года, 7:43 | Усть-Вымский
В Усть-Куломском районе нашли пропавшую жительницу поселка Паспом. Пенсионерка ушла в лес 24 августа. В Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "СПАС-Коми" обратилась администрация района.
Спасатели выехали на место и привлекли к поискам охотников и местное население. В тот же день охотники нашли женщину и велели ей оставаться на месте, чтобы на место смогли приехать спасатели. Но женщина решила продолжить тихую охоту.
После того как она ушла в лес, спасателям понадобились еще сутки, чтобы обнаружить и вернуть пенсионерку домой.
Женщина постоянно ходит в лес и теряется уже не первый раз, пояснили в отряде.
Юлия Николаева
Ключевые слова: спас-коми, пенсионерка, лес
Рубрика: Происшествия
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