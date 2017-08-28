Девственные леса Коми входят в топ-10 самых популярных мест природы России Всемирного наследия ЮНЕСКО

В Год экологии в России аналитическое агентство ТурСтат выявило самые популярные у туристов природные объекты, включая национальные парки и заповедники России, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Озеро Байкал (Иркутская область и Бурятия), "Золотые горы Алтая" (Алтай), Западный Кавказ (Краснодарский края, Адыгея и Карачаево-Черкессия), "Вулканы Камчатки" (Камчатка), природный парк "Ленские столбы" (Якутия), "Девственные леса Коми" (Коми), "Центральный Сихотэ-Алинь" (Приморье), природный комплекс заповедника "Остров Врангеля" (Чукотка), Убсунурская котловина (Тува) и плато Путорана (Красноярский край) входят в первую самых популярных у туристов природных объектов России из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Под "Девственными лесами Коми", которые посетили более 8,5 тысяч человек в 2016 году, подразумеваются Печоро-Илычский природный биосферный заповедник на западных склонах Северного Урала и национальный парк "Югыд ва" на западных склонах Приполярного Урала в Республике Коми. Леса Коми включены в число природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1995 году.

10 популярных у туристов природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России: