Девственные леса Коми входят в топ-10 самых популярных мест природы России Всемирного наследия ЮНЕСКО

28 августа 2017 года, 6:58 | Инта, Троицко-Печорский
Фото из архива "Комиинформа"

В Год экологии в России аналитическое агентство ТурСтат выявило самые популярные у туристов природные объекты, включая национальные парки и заповедники России, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Озеро Байкал (Иркутская область и Бурятия), "Золотые горы Алтая" (Алтай), Западный Кавказ (Краснодарский края, Адыгея и Карачаево-Черкессия), "Вулканы Камчатки" (Камчатка), природный парк "Ленские столбы" (Якутия), "Девственные леса Коми" (Коми), "Центральный Сихотэ-Алинь" (Приморье), природный комплекс заповедника "Остров Врангеля" (Чукотка), Убсунурская котловина (Тува) и плато Путорана (Красноярский край) входят в первую самых популярных у туристов природных объектов России из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Под "Девственными лесами Коми", которые посетили более 8,5 тысяч человек в 2016 году, подразумеваются Печоро-Илычский природный биосферный заповедник на западных склонах Северного Урала и национальный парк "Югыд ва" на западных склонах Приполярного Урала в Республике Коми. Леса Коми включены в число природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1995 году.

10 популярных у туристов природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России:

  1. Озеро Байкал (Иркутская область и Республика Бурятия)
  2. "Золотые горы Алтая" (Республика Алтай)
  3. Западный Кавказ (Краснодарский край, Республика Адыгея и Карачаево-Черкесская Республика)
  4. "Вулканы Камчатки" (Камчаткий край)
  5. Природный парк "Ленские столбы" (Республика Саха — Якутия)
  6. "Девственные леса Коми" (Республика Коми)
  7. "Центральный Сихотэ-Алинь" (Приморский край)
  8. Природный комплекс заповедника "Остров Врангеля" (Чукотский автономный округ)
  9. Убсунурская котловина (Республика Тыва)
  10. Плато Путорана (Красноярский край)

Комиинформ

  Ключевые слова: ЮНЕСКО, леса
  Рубрика: Экология
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