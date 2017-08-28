В Эжве нетрезвый водитель Шевроле Ланос столкнулся с автобусом

В Эжвинском районе Сыктывкара произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля.

Как сообщили "Комиинформу" в ГИБДД Сыктывкара, 27 августа около 15:18 напротив д.6 по пр-ту Бумажников водитель а/м Шевроле Ланос совершил столкновение с автобусом Нефаз-5299. Водитель Шевроле не справился с управлением, и его вынесло на "встречку" под колеса автобуса.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир Шевроле Ланос, оба 1990-го года рождения. Как показало освидетельствование, водитель был пьян. Признаки опьянения наблюдались и у его пассажира.

Мужчины получили травмы различной степени тяжести, но не госпитализированы. У обоих закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, у водителя - ушибленная рана века левого глаза, у пассажира - контузия правого. Кроме того, водитель получил травматический шок, а пассажир - множественные резаные раны лица, ушиб грудной клетки и правой голени.

Водительский стаж виновника аварии - с 2014 года. В течение года семь раз его привлекали к ответственности за нарушение ПДД.В момент аварии оба были не пристегнуты.