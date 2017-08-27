Контекст недели: в учебный год – с новыми установками

На неделе, последней перед началом учебного года, в столице Коми проведено педагогическое совещание, на котором подвели итоги подготовки системы образования к приему дошколят, школьников и студентов. Педколлективам и руководителям учебных заведений раздали установки от властей региона.

Ньюсмейкером выступила заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики республики Наталья Михальченкова, которая и провела знаковый "педсовет".

В сфере дошкольного образования задача, поставленная руководством региона, – сохранить прежнее достижение по 100-процентному обеспечению мест в детских садах для детей от трех до семи лет. Что касается ясельных групп, предстоит активно обеспечивать движение очереди. Помимо этого поставлена планка по вводу новых мест (к 2025 году – минимум 2700 по Коми). Параллельно система дошкольного образования должна быть приведена в соответствие федеральным стандартам.

Еще один блок вопросов касался глубинки, где обучение зачастую уступает по уровню и качеству городскому. Вице-премьер призналась, что даже с учетом ремонтов сельские школы несовершенны в части и социально-бытовых условий, и учебно-лабораторных баз, и состояния самих зданий, несмотря на соблюдение требований санитарного и пожарного надзора.

Власти Коми намерены убедить федеральный центр в том, что развитие школ на селе должно стать отдельной подпрограммой большой программы по созданию современных учебных мест, поскольку без вливаний из Москвы с каждым годом регионам справляться с этой финансовой нагрузкой все сложнее.

Профильный зампред правительства РФ Ольга Голодец потребовала от властей на местах выводить из оборота старые школы. В Коми уже начата разработка проекта модульных малокомплектных зданий, где проходить обучение смогут, в том числе, дошколята.

По мнению Натальи Михальченковой, ограничиваться только лишь современными зданиями недостаточно, так как модернизации требует образовательная инфраструктура в целом.

И еще один важный аспект, который не был обойден стороной на педагогическом совещании – это уровень оплаты труда. Власти Коми намерены добиться такого уровня финансирования, чтобы средняя зарплата в учреждениях общего образования уже к началу будущего года достигла почти 42 000 рублей.

Чем привлекательнее будут условия для работы педагогов, тем больше с них можно будет требовать. А главное – тем воодушевленнее они сами будут заниматься с подрастающим поколением, не только обучая, но и воспитывая. Как это было в советские времена, когда выпускники входили во взрослую жизнь не только умными, но и интеллигентными, отзывчивыми и с активной гражданской позицией.