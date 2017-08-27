Глава Коми вручил государственные награды шахтерам Инты

Сегодня в Инте глава Республики Коми Сергей Гапликов вручил государственные награды за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса. Торжественная церемония прошла в рамках его рабочей поездки в Приполярье, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Сергей Гапликов также поблагодарил ветеранов отрасли и особо отметил, что у Инты есть будущее, за которое борется вся республика.

"Дорогие наши ветераны! Я хочу, чтобы ваша жизнь всегда освещалась солнцем, как сегодня, чтобы вы чувствовали нашу заботу, чтобы вы жили долго, помогали нам советом и верили в перспективу Инты, которая у города точно есть. Уверяю вас, что ваши дети, ваши внуки будут жить достойно. Только для этого нужна маленькая толика совместных усилий и вера в победу. Вместе, сообща, мы вернем любимой Инте стабильность и славу", - обратился со сцены к интинцам С.Гапликов.

Напомним, ранее глава региона провёл в Инте рабочее совещание, посвящённое вопросам сохранения градообразующего предприятия и его выхода на стабильную работу.

*** Приказом Министерства энергетики Российской Федерации за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд:

- почётное звание "Почётный энергетик" присвоено Александру Васильевичу Голома, начальнику энергомеханического участка технической единицы "Управление сервисных услуг" АО "Интауголь";

- знаком отличия "Шахтёрская Слава" 2 степени награждён Эдуард Анатольевич Буцкой, проходчик 5 разряда участка по проведению горных выработок №8 технической единицы "Шахта Интинская" АО "Интауголь";

- знаком отличия "Шахтёрская Слава" 3 степени награждён Василий Владимирович Николаев, горнорабочий по ремонту горных выработок 4 разряда участка шахтного рельсового транспорта технической единицы "Шахта Интинская" АО "Интауголь";

- знаком отличия "Шахтёрская Слава" 3 степени награждён Фёдор Фёдорович Терентьев, горный мастер участка по добыче угля №10 технической единицы "Шахта Интинская" АО "Интауголь";

- знаком отличия "Трудовая Слава" 3 степени награждена Татьяна Григорьевна Дьякова, машинист крана (крановщик) 4 разряда энергомеханической службы технической единицы "Групповая обогатительная фабрика" АО "Интауголь".

Приказом Министерства энергетики РФ за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса Почётной грамотой Министерства энергетики РФ награждены:

- Хункар Зейнетдинович Алиев, горнорабочий очистного забоя 5 разряда участка по добыче угля №10 технической единицы "Шахта Интинская" АО "Интауголь";

- Владимир Владимирович Гаврилюк, электрослесарь подземный 4 разряда участка по ремонту горно-шахтного оборудования технической единицы "Шахта Интинская" АО "Интауголь";

- Василий Александрович Гагарин, горнорабочий подземный 3 разряда участка тепло-водоснабжения технической единицы "Шахта Интинская" АО "Интауголь".

Приказом Министерства энергетики РФ за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса:

- благодарностью Министерства энергетики РФ отмечен Владимир Геннадьевич Пялин, электрослесарь подземный 5 разряда участка по проведению горных выработок №6 технической единицы "Шахта Интинская" АО "Интауголь";

- медалью к 70-летию Дня шахтёра награждён Сергей Анатольевич Торопов, горнорабочий очистного забоя 5 разряда участка по добыче угля №10 технической единицы "Шахта Интинская" АО "Интауголь".